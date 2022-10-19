بايدن: شركات النفط حققت أرباحا لم تحدث منذ 17 عاما

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، كلمة مهمة بخصوص الطاقة في بلاده، وارتفاع أسعارها في العالم، مؤكدا أن بلاده بدأ السحب من الاحتياطي الاستراتيجي فيها، وستعمل على شراء من دول أخرى، لملء هذه الاحتياطات الفترة المقبلة، نافيا أن يكون ذلك لأسباب انتخابية داخلية.

توجيه بتخفيض أسعار الوقود في أمريكا

أضاف «بايدن» في كلمة نقلتها قناة العربية، مساء اليوم، في خبر عاجل: «نحتاج إلى زيادة إنتاجنا من النفط دون تأخير، وسنزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط، ووضعنا خطة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بعد السحب منه، ونرى أن السعر المناسب لبرميل النفط هو 70 دولارا، وقد وجهت المسؤولين في أمريكا للعمل على تخفيض أسعار الوقود، مع دراسة عمليات سحب أخرى من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، والعمل على شراء النفط من الخارج لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي».

تحقيق شركات النفط أرباحا كبيرة

وتابع الرئيس الأمريكي: «إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي مرهونة بعود سعر البرميل إلى 70 دولارا، وقد حققت شركات النفط أرباحا لم تحققها منذ 17 عاما، وأنا أدعو الكونجرس لتمرير تشريعات التحول إلى الطاقة النظيفة ولكن البحث عن بدائل نظيفة للطاقة يحتاج إلى وقت طويل وسيتم استثمار في الطاقة النظيفة 96 مليار دولار».