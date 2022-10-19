النفط يرتفع بأكثر من 1.3%.. كم يبلغ سعر البرميل الآن؟

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط حذر، إذ أدى تراجع مخزونات الخام الأمريكية في السوق، إلى مواجهة التأثير السلبي لنمو الطلب الصيني غير المؤكد، وانخفاض أسعار الغاز، وتقارير تفيد بأن الولايات المتحدة، ستطلق المزيد من النفط من احتياطياتها.

خام برنت يرتفع 1.4%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية ديسمبر 30 1.4%، لتصل إلى 91.23 دولارًا للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة سجل خام برنت أدنى مستوى له عند 89.32 دولار.

الخام الأمريكي يرتفع 1.3%

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، 83.92 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.3%. كان عقد ديسمبر عند 82.41 دولار 0.4%.

وشهدت الجلسة السابقة، تراجع العقود إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بسبب تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للإفراج عن 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR).

أسعار الغاز بالجملة تتراجع

فيما تراجعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا وهولندا هذا الأسبوع على خلفية الطقس المعتدل وصهاريج تخزين الغاز الممتلئة ووفرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال الوافدة.

وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة «بي في إم»، إن التوقعات لأسعار الغاز الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، تعرضت لضربة كبيرة ومعها احتمالات التحول من الغاز إلى النفط.. بحسب «CNBC».

البيانات الصينية الاقتصادية الرئيسية

أجلت الصين هذا الأسبوع، إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي خطوة غير عادية للغاية أثارت مخاوف من ضعف النمو. بحسب CNBC.