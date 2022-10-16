أخبار أمريكا: بايدن يعلن قوة الاقتصاد.. ويدعو «الشيوخ» لتمرير حظر الأسلحة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية، كان من أبرزها، رفض رئيس البلاد، جو بايدن، الاعتراف بتأثير الدولار الأمريكي مشاكل الاقتصاد العالمي، فيما حملت «واشنطن»، «طهران» مسؤولية سلامة الأمريكيين في «سجن إيفين».

ورفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاعتراف بتأثير الدولار الأمريكي على المشاكل في الاقتصاد العالمي، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن، أشار إلى عدم قلقه بشأن قوة الدولار.

بايدن: المشكلة تكمن في عدم وجود نمو اقتصادي وسياسات سليمة في دول غير بلادنا

وأضاف بايدن، أن المشكلة تكمن في عدم وجود نمو اقتصادي وسياسات سليمة في دول غير بلاده، مشيرا إلى أن مشكلة التضخم العالمي التي تزداد سوءاً في دول أخرى عنها في الولايات المتحدة.

وتابع بايدن قائلا، إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قوي للغاية، معتبرا أن الخطة الاقتصادية التي اقترحتها رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس خاطئة، وأن التطورات الأحداث في المملكة المتحدة كان يمكن التنبؤ بها ومتوقعة.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن اعتقاده أن جميع القرارات يجب أن تعتمد على البريطانيين أنفسهم، مؤكدا على عدم موافقته عن خطة تراس.

ومساء امس السبت، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية،، أن نواب حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم يعتزمون الاجتماع، غدا الاثنين، لمناقشة مستقبل تراس السياسي، مشيرة إلى أن عددا متزايدا من أعضاء الحزب يتحدثون عن الحاجة إلى تغيير رئيسة الوزراء.

من جانبه، طالب عضو «الكونجرس» عن الحزب الجمهوري توم تيفاني، رئيسة مجلس «النواب» نانسي بيلوسي ببدء جلسات استماع للتحقيق في تصرفات إدارة الرئيس جو بايدن في محاولة لإجبار «الرياض» على تأجيل تخفيضات إنتاج النفط كجزء من قرار مجموعة «أوبك +»حتى نهاية انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

سكوت: الأمريكيون سئموا من سياسات بايدن

بدوره، قال السناتور الجمهوري ريك سكوت، إن المواطنين سئموا من سياسات بايدن، الذي يتجاهل مشاكلهم الملحة، مضيفا لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إن الإدارة الحالية تتصرف كطفل لا يريد تحمل المسؤولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

واتهم سكوت، الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي بإثارة تضخم مرتفع أضر بالشعب الأمريكي، موضحا أن الأمريكيين سئموا من رئيس لا يهتم بأسعار الغاز أو أسعار المواد الغذائية، ولا يهتم بالجريمة.

وفي وقت سابق، أعرب بايدن، عن حزنه وتعاطفه مع أسر الضحايا الذين قتلوا في حادث إطلاق نار في مدينة «رالي» عاصمة ولاية «كارولينا الشمالية»، وجدد الرئيس الأمريكي، دعوة «مجلس الشيوخ» لتمرير قانون حظر الأسلحة الهجومية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح بايدن، أن قانون حظر الأسلحة الهجومية أقره الديمقراطيون في مجلس النواب بالفعل، داعيا «الشيوخ» لتمريره، مضيفا: أرسلوا القانون إلى مكتبه للتوقيع عليه.

«واشنطن» تطالب «طهران» بالإفراج الفوري عن الأمريكيين المسجونين بشكل غير قانوني

وفي الملف الإيراني، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، «طهران»، بالإفراج الفوري عن الأمريكيين المسجونين بشكل غير قانوني، محملة السلطات الإيرانية، مسؤولية سلامة السجناء الأمريكيين في «سجن إيفين» بالعاصمة «طهران».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن «واشنطن» تراقب تقارير عن اندلاع حريق في أحد سجون طهران وعلى اتصال مع السويسريين.

وشهد « سجن ايفين» اضطرابات ونزاعا بين السجناء تطور إلى مواجهات مع السجانين، فيما قال مسؤول أمني إيراني، رفيع المستوى في تصريح لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، إن سجناء أشعلوا النار في مستودع ملابس السجن، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأضاف المسؤول الأمني، أن الوضع الآن تحت السيطرة تماما ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت في وقت سابق، إن الحريق أسفر عن إصابة 8 أشخاص. .