استطلاع: فرص بايدن في فترة رئاسية ثانية ضعيفة.. وتلوث إشعاعي بـ «ميزوري»

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، إظهار أحد استطلاعات الرأي بين الأمريكيين تدني نسبة المواطنين المؤيدين لإعادة انتخاب جو بايدن لدورة رئاسية ثانية في 2024، فيما كشفت السلطات الأمريكية عن تلوث إشعاعي كبير في مدرسة «جانا» الابتدائية بولاية «ميزوري».

33 % من الأمريكيين يرغبون في إعادة انتخاب بايدن في 2024

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن 33% فقط من الأمريكيين يرغبون في إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقبلة 2024، و54% يفضلون انتخاب شخص آخر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

10 % من الأمريكيين لم يقرروا من هو رئيس البلاد المقبل

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن فرص بايدن في فترة رئاسية ثانية ضعيفة، مشيرة إلى أن 10% من الأمريكيين لم يقرروا من هو رئيس البلاد المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، جرى الكشف عن تلوث إشعاعي كبير في مدرسة «جانا» الابتدائية بضواحي مدينة «سانت لويس» بولاية «ميزوري» الواقعة في منطقة الغرب الأوسط، حيث تم إنتاج أسلحة نووية خلال الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، وصلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى العاصمة الموريتانية «نواكشوط» منذ انتخاب إدارة جو بايدن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى موريتانيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن زيارة نولاند، إلى نواكشوط، تهدف لمناقشة أولويات سياسية وأمنية في العلاقات الثنائية بين البلدين.