صفاء أبو السعود: أغنية «بنتي يا بنوتي» هدفها الحديث عن زواج القاصرات

قالت الفنانة صفاء أبو السعود، إنه سيتم تكريمها من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب المهرجان العالمي للطفولة، لافتة إلى أن هناك 23 دولة شاركت في المهرجان.

اليوم العالمي للمرأة

وأضافت «أبو السعود» في مداخلة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، أن أغنية «بنتي يا بنوتي»، سببها اليوم العالمي للمرأة، لافتة إلى أنه تم اختيارها لتقديمها في هذا اليوم.

صفاء أبو السعود: بحمد ربنا أننا في دولة محترمة

ولفتت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن الهدف من كلمات الأغنية هو الحديث عن زواج القاصرات، وأهداف الإنسان والثقة بنفسه، قائلة: «الأغنية بها أهداف وثقة دفعتني لحبها وتقديمها في اليوم العالمي للمرأة»، موضحة أنها تتمنى الصحة والستر، والتقدم للدولة المصرية، قائلة: «بحمد ربنا أننا في دولة محترمة تتبنى الطفل والإنسان الكبير للحفاظ عليهم».