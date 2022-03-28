صفاء أبو السعود: أحمد زكي ضربني مرة قلم خرجني برة الديكور وعملي ثقب في الأذن

خصصت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على قناة «ETC»، إحدى فقرات برنامجها اليوم، للحديث عن ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل أحمد زكي الذي رحل منذ 17 عامًا، إذ عرضت تقرير مقتضب عن حياة الراحل وأشهر أفلامه، وتحاورت هاتفيًا مع الفنانة نجوى فؤاد، والفنانة صفاء أبو السعود.

فيلم «الليلة الموعودة» من أبرز أعمالها مع الفنان الراحل

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، إن الفنان أحمد زكي رغم رحيله منذ 17 عامًا، إلا أنه رحيل جسدي فقط، وتبقى أعماله منتشرة حتى اليوم ولا يمكن نسيانها، موضحة أن فيلم «الليلة الموعودة» من أبرز أعمالها مع الفنان الراحل، «ده فنان مصري حتى النخاع، وكان هدفه أن يصنع فن جيد بعيدًا عن الشهرة أو العالمية».

شخصية أحمد زكي لن تتكرر

وأضافت «فؤاد»، أن شخصية أحمد زكي لن تتكرر، «كان آخر قرش في جيبه لا يتردد في إعطائه لغيره، «تربطني بأحمد زكي علاقات فنية وكنا جيران، وكان مدمن للشيشة، وهي التي كانت أحد أسباب تعرضه لوعكة صحية»، بينما ذكرت الفنانة صفاء أبو السعود مازحة: «أحمد زكي ضربني مرة قلم خرجني برة الديكور وعملي خرم في الأذن».

فنان بارع صاحب صوت جميل

وأوضحت «أبو السعود»، أنها استضافت الفنان الراحل أحمد زكي في أكثر من برنامج، وكان بسيطًا للغاية، «ده كان دفعتي في قسم التمثيل بمعهد السينما، خلال لقائي معه في أحد البرامج قام بخلع القميص بسبب ملاحظتي بوجود كسرة في القميص، أحمد زكي شخصية غنية عن التعريف، لأنه فنان بارع صاحب صوت جميل».