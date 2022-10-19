السجيني: مشروع «الرمال السوداء» مهم.. والقيادة السياسية مهتمة بالثروات القومية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم يكن يعلم شيئًا عن الرمال السوداء، حتى تقدم أحد نواب محافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة حيال الأمر، أعقبها مهاتفته لمحافظ كفر الشيخ، حتى يفهم أبعاد الأمر، «كلمته وأداني كل التفاصيل اللي كنت محتاجها».

السجيني: أصبح لدي قدر كبير من التفاؤل حيال مصنع الرمال السوداء

أضاف «السجيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد اطلاعه على كل التفاصيل، أصبح لديه قدر كبير من التفاؤل، مشيرا إلى أن جميع النواب في المجلس، يسيروا في اكتشاف خيرات محافظاتهم دون صوت عال، كما يتم الاطلاع وإخراج مضابط الجلسات، وكل احتياجات المواطن بشكل دوري في الجلسات.

السجيني: أشفقت على وزير التنمية المحلية خلال جلسته الأخيرة مع مجلس النواب

وأوضح أن وزير التنمية المحلية الجديد، حضر مؤخرا إلى مجلس النواب، في أول اجتماع له بعد حلفه لليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة، مشيرا إلى أن الاجتماع، تحدث فيه 37 نائبا مع الوزير الجديد، «هل الـ37 نائبا قعدوا مع الوزير 5 ساعات بيشيدوا بيه، لا طبعا، لكنهم نقلوا ليه كل المشكلات، وأنا أشفقت على الراجل لأن مشاكلنا وتحدياتنا كبير».

وأكد أن القيادة السياسية مهتمه بالثروات المصرية القومية والمواد الأولية، التي كانت مهدرة من قبل، وذلك عبر المصانع والشركات العاملة في القطاع، من أجل تعظيم القيمة المضافة على تلك المواد والعناصر المهمة.

واستطرد: «أنا مطمئن لأن مثل تلك الثروات الأولية في بلدنا تتحول إلى صناعات وقيمة مضافة تساعد في نهضة الاقتصاد المصري، وأحد النواب تحدث بأن كثير من المواطنين سواء من لديهم ملكيات خاصة موثقة أو ملكيات حصل عليها بوضع اليد فمن الممكن أن يكونوا متضررين، وهنا نظرنا نحو المصلحة العامة وليست المصلحة الفردية».