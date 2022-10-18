التنمية المحلية: 25 مليار جنيه لاستكمال مشروعات منظومة المخلفات الصلبة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استكمال الوزارة لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات تحسين البيئة والنظافة بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه.

تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع المخلفات

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع المخلفات من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ومصانع تدوير للمخلفات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لعرض أولويات عمل الوزارة خلال العامين القادمين.

رفع التراكمات التاريخية من المخلفات بالمحافظات

وأوضح هشام آمنة، أنه تتم متابعة رفع التراكمات التاريخية من المخلفات بالمحافظات ورفع المتولد اليومي وشراء حوالي 1200 معدة نظافة متنوعة، ورفع 25 مليون طن مخلفات نواتج تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع وزارة الري بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

عرض هشام آمنة جهود ومتابعة الوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف «كيتنشر»، فيما يخص مكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة على نطاق المصرف في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية باستثمارات تبلغ حوالي 79 مليون يورو بالتعاون مع البنك الأوروبي.

تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري

كما أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذ قانون المحال العامة خلال شهر أكتوبر الجاري حيث جرى الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون تمهيداً لتنفيذه على أرض الواقع خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.