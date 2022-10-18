«آمنة»: استثمارات برنامج التنمية المحلية بالصعيد بلغت 16.3 مليار جنيه

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج، يهدف إلى ضخ استثمارات في البنية الأساسية وتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية للمحافظتين، بإجمالي استثمارات 16.3 مليار جنيه.

مشروعات طرق وإنارة وبنية أساسية

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعرض أولويات عمل الوزارة خلال العامين المقبلين، أن برنامج تنمية الصعيد يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الطرق والإنارة والبنية الأساسية، وكذا تطوير آليات الإدارة الحكومية، إضافة إلى ترفيق المناطق الصناعية للمحافظتين بمبلغ 13 مليار جنيه، للخروج بمجموعة من الممارسات التي يمكن تطبيقها في باقي المحافظات.

وأوضح «آمنة»، أنه من المستهدف تطبيق البرنامج في محافظتي المنيا وأسيوط، مع تعميم الممارسات الجيدة والناجحة للبرنامج في محافظات الصعيد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مشروع قانون لتقنين بعض مخالفات البناء

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة انتهت من مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، والذي سيعالج المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.

كما عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة فيما يخص ملف تقنين أوضاع اليد على آراضي الدولة بالمحافظات.