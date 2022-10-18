التنمية المحلية: تطوير 42 مجزرا في المحافظات بتكلفة 1.5 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في المحافظات، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية

وقال وزير التنمية المحلية، أمام جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إن الفترة الماضية شهدت تطوير 42 مجزرا بالمرحلة الأولى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وخلال العامين المقبلين سيتم تجهيز 50 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لافتاً الي انه جار التعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.

كما تحدث وزير التنمية المحلية عن مشروع ترشيد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه من المستهدف استخدام لمبات الليد فى جميع المرافق والإنارة العامة في أي مشروع جديد يُنشئ، مع تركيب 1.5 مليون كشاف ليد خلال السنتين المقبلتين، مؤكداً أنه سيتم تخصيص 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء لتنفيذ 5 آلاف مشروع بالمحافظات، لتوصيل التيار للمناطق المحرومة ورفع القدرات الحالية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم إعداد 74 مخططا تفصيليا واستراتيجيا للمناطق الصناعية بالمحافظات، واستكمال ترفيقها والتنسيق الجيد مع وزارة الصناعة لتسويق القطع الشاغرة، من خلال رفعها على الخريطة الاستثمارية للدولة، مؤكداً الاهتمام بدعم قدرات الأمن والإطفاء والمرور من خلال تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 5 مليارات للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

رفع كفاءة المقار الحكومية

وأوضح «آمنة»، أن الوزارة ستعمل على تدعيم الاحتياجات العاجلة الطارئة للوحدات المحلية، ورفع كفاءة المقار الحكومية التي تتطلب ذلك بمبلغ 5 مليارات جنيه، لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين واستكمال بناء المراكز التكنولوجية .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيتم حصر المشروعات المتعثرة بالمحافظات، ووضع خطط لحل مشاكلها مع الاشراف والمتابعة على تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات طبقاً للمعدلات .

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، من خلال تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، بدلاً من السولار، ودعمها بـ110 أتوبيسات كهرباء جديدة، مشيرا إلى أنه جاري تطوير عملية التحصيل من خلال التحصيل الإلكتروني من خلال منظومة متكاملة للتحصيل، ويتم التوافق عليها الآن مع وزارة الانتاج الحربي وهيئة نقل عام القاهرة والاسكندرية.

حصر المشروعات المتعثرة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جاري حصر المشروعات المتعثرة في مجال الصرف الصحي والصحة مع المحافظين، والتي تعثرت بسبب عدم توافر تمويل لعمل خطة لإنهائها والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية، خاصة التي تعدى الصرف عليها 50% فأكثر، وبعد الحصر سيتم البدء أولاً بـ100 مشروع.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال العاملين المقبلين زيادة الاهتمام ببرنامج «مشروعك»، من خلال التنسيق مع البنوك، لضخ الأموال المطلوبة وتوفير دراسات الجدوى للشباب، لخلق فرص عمل جادة من خلال ضخ 15 مليار جنيه، بهدف توفير 300 ألف فرصة عمل.

وذكر الوزير، أنه سيتم سرعة الانتهاء من ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة المصرية، لإضافة ظهير صحراوي تنموي للمحافظات، مثل حصول محافظات الصعيد على 60 كم فى الوادي الجديد لزيادة مساحتها.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه سيتم حصر الكتل العمرانية القائمة بالمحافظات، والتنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد صورة عمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة، تستوعب المشروعات التنموية والخدمية للمحافظة، مضيفاً أن الوزارة تستهدف تحديد الحدود الخارجية لـ20 ألف تابع بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية، لوضع علامات نقاط الحيز العمرانى بدق حدايد أو ثوابت أرضية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للتخلص من مخلفات البناء والهدم بالمحافظات، من خلال توفير 38 كسارة، وكذلك دعم المحافظات التي توفر أراض لصالح إنشاء وبناء الكيان الحكومى المتكامل لإنهاء مشروعاتها.

وأعلن «آمنة»، أنه سيتم تطوير مواقف انتظار السيارات بالمحافظات، ورفع كفاءة ساحات الانتظار بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه، وإعادة طرحها بعد تأهليها لزيادة موارد الدولة، كما سيتم انشاء أسواق متطورة بعواصم المحافظات لمحاربة الغلاء، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .