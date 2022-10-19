خريطة فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ غدا الخميس.. 26 منطقة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، فصل التيار الكهربائي عن 26 منطقة وقرية في مختلف الأنحاء، بدءاً من الساعة التاسعة صباح الخميس، حتى الساعة الثالثة عصراً، لأعمال الصيانة الدورية.

المناطق المستهدفة لقطع التيار الكهربائي

وذكر قطاع الكهرباء، في بيان له، أن المناطق المستهدفة لأعمال الصيانة المركزية غدًا هي «قرية شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وقرية شباس الملح، وجزء من قرية المندورة، بدسوق، ومحطات ري مركز الرياض، وفي قرى الحامول منطقة الإصلاح أ، وب، وقرية 11 الحفير، وفي مطوبس قرية كمسيون شرق وغرب».

فصل التيار الكهربائي عن قرى خليج بحري بالبرلس

أشارت قطاع كهرباء كفر الشيخ، إلى أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائي عن قرى خليج بحري بالبرلس، وفي مركز مطوبس، سيتم قطع الكهرباء عن أرض الجمعية، وقرية الفقي وتوابعها، وقرية برمبال وجزء من قرية منية المرشد، وقرية البرانية، وقرية الشاعر وتوابعها.

وفي شرق كفر الشيخ، قرية منشأة الشرقية والغربية وتوابعهم، ومحطة مياه الشرب، وفي سيدي سالم قرية الملاحة وتوابعها، وفي مركز قلين، قرية الكردي، وقرية قزمان، وقرية المرازقة وتوابعها.