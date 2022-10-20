فخ مستحضرات التجميل.. تفاصيل حبس سيدتي الإسكندرية: جمعتا 22 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس سيدتين على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، واصفين ذلك بـ«التجارة الخفيفة والمكسب السريع».

وتبين أن المتهمتين جمعتا مبالغ مالية ضخمة تزيد عن 22 مليون جنيه، وبسؤالهما اعترفتا بتفاصيل الجريمة، وأنهما كانت لديهما النية الحسنة في استثمار الأموال، لكنهما تعثرتا ماديًا وتعرضتا للخسارة.

النيابة تواجه سيدتي الإسكندرية بتحريات الأموال العامة

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين خضعتا لجلسة تحقيق، وجرى مواجهتهما بتحريات مباحث الأموال العامة، التي أكدت تورطهما في جريمة النصب والاحتيال وأنهما اختفيتا بعد الامتناع عن رد الأرباح أو سداد الديون، وتم تقديم البلاغات أمام المباحث، والتحريات أثبتت صحة رواية المجني عليهم.

وجرى ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بعد رحلة هروب استمرت قرابة أسبوعين.

تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال: السجن 3 سنوات

من جهته، شرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال المتهم فيها سيدتي الإسكندرية، لافتا إلى أن النيابة العامة سوف تحيلهما إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها، مشيرا إلى أن عقوبتهما وفق القانون هي السجن لمده تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأوضح «عبدالعظيم» في حديثه لـ«الوطن» أن المادة 366 نصت على أن «عقوبة النصب والاحتيال على كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو مستندات الغير بالاحتيال، لسلب ثروته، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب إو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ بطرق الاحتيال، تتراوح ما بين شهر و3 سنوات».