نصب على 3 آلاف مواطن.. تأجيل محاكمة «مستريح البيتكوين» لـ20 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من نحو 3 آلاف شخص؛ بحجة توظيفها في تجارة العملات الرقمية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، لـ20 نوفمبر المقبل.

النصب على 3 آلاف مواطن

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، بعد انتهاء التحقيقات معه إلى المحكمة المختصة «المحكمة الاقتصادية»، ووجهت له النيابة تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 مليون جنيه من عدد 3 آلاف مواطن والنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم.

التحقيق مع المتهمين

ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي أجرتها مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، و9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، تهمة تجميع أموال من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أيضًا، عن أن المتهمين أوهموا المجني عليهم بالاستثمار في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، فضلًا عن الاستثمار في شركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.