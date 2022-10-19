الولايات المتحدة تطلق استراتيجية وطنية للدفاع البيولوجي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن إطلاق الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء، استراتيجية وطنية للدفاع البيولوجي تعمل على وضع خارطة للمساعدة في التخطيط والحماية من تهديدات بيولوجية مستقبلة.

رؤية الحكومة لمواجهة الأمراض

وأوضح بلينكن، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الجديدة تشير إلى الرؤية التي تتميز بها الحكومة الفيدرالية من أجل منع انتشار الأمراض.

مكافحة الأمراض المعدية

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن الأمراض المعدية التي تأتي للولايات المتحدة عبر الحدود تعد تهديدا للأمن القومي والاستقرار العالمي، مؤكدا أن فيروس كورونا انتشر في العالم خلال وقت قليل، وحاليا نكافح ضد تفشي جدري القرود وشلل الأطفال والإيبولا وإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض المعدية.