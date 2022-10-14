الرئاسة الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يتطلب تدخل الولايات المتحدة

تتصاعد التوترات في الضفة الغربية في فلسطين منذ صباح اليوم، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطنيين في مخيم جنين، أدت إلى سقوط شهيد و6 مصابين، فضلا عن إصابة آخرين من بينهم مسعفين، وإصابة أحد الأطباء أثناء إسعافه لأشخاص مصابين بجروح خطيرة.

وفي هذا السياق، أدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الجرائم، منوهة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تمادى في جرائمه ضد المواطنين الفلسطينيين.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الخطوط الحمراء

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وذلك من خلال إصرارها على العمل بسياسة القتل والإعدامات الميدانية، فضلا عن فرض عقوبات جماعية على أبناء الشعب وممتلكاتهم، ومواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أبناء شعبنا في الشيخ جراح من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، منوها أن الفلسطنيين لا يقبلون ذلك، ولن يسمحوا باستمراه.

ولفت أبو ردينة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يسمح للاحتلال من أن يصعد من عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا إسرائيلية متواصلة ضد أرضه ومقدساته، سواء في جنين، أو القدس، أو نابلس، أو غزة، وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه في حال استمرارها ستدخل المنطقة في دوامة العنف والدمار.

الرئاسة الفلسطينية تطلب تدخل الولايات المتحدة

وأضاف «أبو ردينة» أنه حان الوقت لتدخل الإدارة الأمريكية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، قبل فوات الأوان، مشددا على أن استمرار الوضع الحالى ينذر بتفجر الأوضاع، وهو الأمر الذي يجب أن تتحمله حكومة الاحتلال التي تستغل الدم الفلسطيني من أجل الترويج من أجل العملية الانتخابية الرخيصة.