إحالة أوراق فتاة ووالدتها إلى المفتي بتهمة قتل شاب تقدم لخطبتها

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق كلا من: «أ.ر.ا»، و«ا.ح.ع» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل المجني عليه «أ.ح.ا» مع استمرار حبسهما، وكذلك حبس المتهم الثالث «ع.ج.ال» لعلمه بالجريمة ومشاركته في إخفاء الجثة.

حكم جنايات الإسكندرية جاء برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش، في القضية التي حملت رقم 21410 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

تفاصيل القضية

وتعود الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام كل من المتهمة «أ.ر.ا» 49 سنة ربة منزل ونجلتها و«ا.ح.ع» 20 سنة ربة منزل باستدراج المجني عليه «ا.ح.ا» إلى الشقة محل سكنهما، وقدمتا له مشروبًا داخله منوم حتى فقد وعيه، وقيدوه ثم قتلوه.

وهاتفت المتهمة الثانية المتهم الثالث «ع.ج.ال» فحضر ليحمل جثة المجني عليه معهم، وألقوها بالطريق الصحراوي على جانب الطريق.

علاقة المجني عليه بالمتهمين

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الأولى والثانية كانتا تعرفان المجني عليه، وكان يتردد عليهما، وطلب الزواج من الفتاة، الأمر الذي تسبب في رفض أهلها لشاب آخر (المتهم الثالث)، فاتفقت الفتاة مع والدتها على قتل الضحية.

وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها وحددت ديسمبر القادم للنطق في بالحكم .