وظائف القوى العاملة بالقليوبية.. مدرسون وأطباء وعمال مصانع

أعلنت إيمان السيد وكيل وزارة القوي العاملة في محافظة القليوبية عن توفير 263 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في منشآت بالمحافظة بمدارس ومستشفيات ومصانع لكافة الأعمار وسنوات الخبرة في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل للشباب في مواجهة البطالة، حيث تقرر فتح باب التقدم للوظائف عن طريق المديرية بالديوان العام في مدينة بنها والمكاتب التابعة لها.

«الوطن»، تستعرض وظائف القوى العاملة بالقليوبية التي من المقرر تلقي طلبات التوظيف فيها خلال الفترة المقبلة بديوان المديرية بمجمع المصالح بجوار ديوان عام المحافظة بمنطقة الفلل ببنها

أوضحت وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن الوظائف تتم في مستشفيات ومدارس ومصانع خاصة لكافة التخصصات من أطباء وفنيين ومدرسين وعمالة مصانع مع ضمان رواتب مجزية، وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية عقب الالتحاق بالوظيفة.

وظائف جديدة بالقطاع الخاص عن طريق القوى العاملة بالقليوبية

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن وظائف القوى العاملة بالقليوبية متوفرة في كالتالي :

14 وظيفة أطباء وفنيين ومساعدين بمستشفى خاص ببنها.

11 وظيفة بشركة سحب أسلاك بفرع العوادم.

21 بشركة سحب أسلاك بفرع ميت حلفا بقليوب.

90 وظيفة بشركة كبرى شهيرة للملابس الداخلية بقليوب.

8 وظائف في إحدى الشركات الكبرى للمواد الغذائية بالعبور.

21 وظيفة بأحد مصانع الملابس بالعوادم.

12 وظيفة بشركة كبرى للبويات بشبرا.

80 وظيفة في مصنع للملابس الجاهزة بشبرا.

12 وظيفة بإحدى المدارس الخاصة بشبين القناطر.

تفاصيل وظائف القوي العاملة القليوبية

أوضحت وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية أن الوظائف المطلوبة في التخصصات التالية:

2 مدرس عربي.

3 مدرس إنجليزي.

3 مدرس رياضيات.

4 مدرس حاسب آلي.

3 أطباء طوارئ.

2 سكرتارية عيادات.

2 فني تعقيم.

2 فني أشعة.

5 مساعدين تمريض.

15 عامل.

2 أمين مخزن.

25 عامل إنتاج.

مشرف إنتاج

30 عاملا مكن خياطة.

25 فني جودة.

25 بائع.

20 عاملا حياكة وأوفر.

15 عاملا حياكة أورليه.

35 عاملا حياكة سنجر.

5 عمال مكواة.

10 عاملات تعبئة.

5 مساعد مكن.

16 عاملا تفصيل ومقصدار.

8 سائق.

وأضافت وكيل الوزارة ان وظائف القوي العاملة بالقليوبية تتطلب خبرة لاتقل عن سنتين وبالنسبة لوظائف السائقين مطلوب الحصول علي رخص اولي وثانية وثالثة علي ان يتم التقدم بمكاتب المديرية في الديوان العام بمجمع المصالح بجوار ديوان عام محافظة القليوبية الفلل بنها كورنيش النيل