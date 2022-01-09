قوى عاملة القليوبية تعلن 108 وظائف خالية للشباب: جميع المؤهلات مطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن عدد من فرص العمل الكائنة بدائرة المحافظة والتي يبلغ عددها 108 فرص عمل، وقد تم نشرها بالعدد 444 بالنشرة القومية للتشغيل لوزارة القوى العاملة برواتب تصل إلى 2500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة بالمديرية الآتي:

1. وظائف بإحدى شركات الصناعات الغذائية:

- 20 عامل إنتاج، براتب 2000 جنيه، و10 عامل ثلاجات، براتب 2500 جنيه، و20 عاملا، براتب 2200 جنيه.

الشروط المشتركة:

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 30 عامًا.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- لا يشترط وجود خبرة.

- يشترط بالنسبة للعامل وعامل الثلاجات إجادة القراءة والكتابة.

2. وظائف بإحدى شركات سحب الأسلاك:

- 20 عامل إنتاج: ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على دبلوم ولا يشترط الخبرة، وأن يتراوح عمره بين 18 إلى 30 عامًا، وذلك للذكور فقط.

3. وظائف بإحدى شركات النيون:

- 4 مساعدي حداد براتب 2400 جنيه، و4 مساعدي كهربائي براتب 2400 جنيه.

- لا يشترط الخبرة.

- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 35 عامًا.

- الوظائف للذكور فقط.

4. وظائف إحدى شركات صناعات الحلويات:

- 10 محاسبين: «مؤهل عالِ بكالوريوس تجارة محاسبة - خبرة من 2 لـ5 سنوات، السن من 20 إلى 50 عامًا، يشترط إجادة الكمبيوتر - الذكور والإناث».

- 2 أمين خزينة «مؤهل متوسط أو عالِ - خبرة من 2 لـ5 سنوات - لا يقل السن عن 20 عامًا - الذكور فقط».

- 10 عمال خدمات: «مؤهل إعدادي أو بدون - لا يشترط خبرة - السن من 18 لـ45 عامًا - الذكور فقط».

- 50 عامل إنتاج: «مؤهل متوسط - لا يشترط الخبرة - السن من 18 إلى 40 عامًا - الذكور فقط».

- يتم تحديد رواتب الوظائف السابقة حسب المقابلة.

5. وظائف إحدى شركات الأمن والحراسة:

-10 أفراد أمن: «مؤهل متوسط - راتب 2400 جنيه - السن حتى 50 عامًا - عدد ساعات العمل 12 ساعة».

- 10 عمال نظافة: «لا يشترط مؤهل - عدد ساعات العمل 8 ساعات».

وأشارت المديرية إلى أنّه على راغبي العمل التوجه لإدارة بحوث العمالة بديوان عام مديرية القوى العاملة بالقليوبية أو لمكتب التشغيل التابع لمحل إقامتهم.