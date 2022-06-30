إنجي أنور عن ظهور آمال ماهر: كذبت ونفت كل الشائعات حول اختفائها

أعربت الإعلامية إنجي أنور، عن سعادتها البالغة بخروج فيديو للفنانة والمطربة آمال ماهر إلى النور، طمأنت من خلاله جمهورها، بعد العديد من الشائعات التي حامت حولها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الرأي العام في مصر الفترة الماضية كان يعيش في لغط كبير حول اختفائها.

وأشارت إنجي أنور، إلى أن الفنان والمطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الذي تقدم باستقالته من منصبه، لكنه ما زال نقيبا للموسيقين، وتواصل مع أسرتها الفترة الأخيرة، وأكد أنها بخير وبصحة جيدة، وذلك خلال تقديمها برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «ETC».

آمال ماهر نفت تماما كل الشائعات حول اختفائها

وأضافت الإعلامية، أن هاني شاكر وجه رسالة لآمال ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامجها، قال فيها إن الكرة الآن في ملعبها، وطالبها بالظهور لطمأنه محبيها من الشعبين المصري والعربي، متابعة: «كانت شائعات عديدة، ناس قالت بتتعذب، النهاردة بيقول ظهرت صوت وصورة، آمال ماهر نفت تماما كل الشائعات اللي طلعت حول اختفائها»، مطالبة المواطنين بعدم التسرع في إصدار الأحكام على الغير أو ترديد الشائعات بدون وعي؛ إذ أن الفنانة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

رسالة أمال ماهر لجمهورها بعد الظهور

وجاءت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، كالتالي: «انتظروني قريبًا.. أنا كويسة وبخير.. حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت اطمنكم عليا».

كما تضمنت رسالة آمال ماهر في أول ظهور لها لجمهورها، تهنئة للمواطنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلة: «بحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين»، كما أعربت عن سعادتها البالغة بدعم جمهورها لها: «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي».