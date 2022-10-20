مشاهد مؤثرة في حياة طالب بجامعة الإسكندرية.. عاش يتيما ومات بعيدا عن أسرته

توفي الطالب أحمد علي ابن محافظة الغربية، مصرعه تحت عجلات القطار في أول أيام الدراسة أثناء توجهه إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

الأسرة فقدت عائلها الوحيد

فقدت أسرة الطالب أحمد عائلها الوحيد الذي لحق بوالده المتوفى منذ عدة سنوات، ترك الشاب والدته وحيدة بجوار شقيقتيه، مما زاد من أوجاع الأسرة.

مشاهد من حياة طالب جامعة الإسكندرية

1 - عاش الطالب أحمد علي يتيما بعد وفاة والده حتى مات وحيدا بعيدا عن أسرته.

2 - عاش الطالب حياته بمحافظة الغربية بجوار عائلته إلاّ أنه انتقل لمحافظة البحيرة وتوفي بمحافظة الإسكندرية التي يتلقي بها دراسته بكلية الحقوق.

3 - توفي أحمد بعيدا عن أصدقائه فلم يتمكنوا من حضور جنازته كونه انتقل مباشرة من مستشفى الميري بالإسكندرية إلى محافظة الغربية وترك أصدقاءه بالبحيرة.

4 - وعد أحمد أصدقاءه أن يكبروا سويا حسبما أشاروا خلال حديثهم مع «الوطن» إلا أنه لأول مرة لم يف بوعده حيث كان للقدر رأي آخر بمصرعه تحت عجلات القطار.

5- عانى أحمد داخل المستشفى بالإسكندرية لمدة يومين.

6- ترك الشاب أمه وشقيقتيه دون سند كونه كان الابن الوحيد.

تفاصيل مصرع الطالب أحمد علي

بدأت تفاصيل الواقعة حين ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية يفيد سقوط طالب أسفل عجلات القطار وجرى نقله إلى مستشفى الميري لعمل الإسعافات الأولية.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة أحمد علي طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

بعد مرور عدة أيام توفي الشاب داخل المستشفى متأثرا بإصابته البالغة، ونقلت الجثة إلى قرية بلتاج محافظة الغربية لتشيعها إلى مثواها الأخير بمسقط رأسه.