مصرع طالب بـ«صيدلة الفيوم» إثر سقوطه من الطابق السادس بالكلية

صرخات واستغاثات هزت أرجاء كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، مساء اليوم الأحد، فهرع الجميع إلى الخارج لمعرفة مصدر الصوت وسببه، ليتفاجأوا بطالب بالفرقة الثالثة غارقاً في دمائه في بهو الكلية بعدما سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة، فيما أصيب زملاؤه بصدمة جعلت الجميع يبكي ويصرخ ويستغيث بالإسعاف ومحاولة إنقاذ حياته.

لحظات قليلة ووصل الأطباء وسيارة الإسعاف إلى مبنى الكلية وجرى نقل طالب كلية الصيدلة إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته وسط نحيب وبكاء زملائه، إلا أنّه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ بمصرع طالب بكلية الصيدلة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من جامعة الفيوم، بسقوط طالب بكلية الصيدلة، من أعلى الطابق السادس داخل بهو الكلية، ووفاته.

الشرطة تعاين جثة الطالب

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية، رئيس المباحث، إلى مبنى كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، وتبينّ مصرع محمد الجاحد، طالب بكلية الصيدلة بالفرقة الثالثة إثر سقوطه من الطابق السادس بالكلية.

نقل الطالب لمستشفى الجامعة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف على الفور والتي قامت بنقل الطالب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، فيما حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل، ولفظ طالب كلية الصيدلة أنفاسه الأخيرة.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وجرى إيداع جثة طالب كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، في مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تقوم قوات الشرطة بسؤال بعض طلاب كلية الصيدلة شهود العيان على واقعة سقوط الطالب، بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب سقوط الطالب وكيفية وفاته.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حزن بين طلاب صيدلة

في سياق متصل، خيّمت حالة من الحزن على طلاب كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، الذين تسابقوا لنعي زميلهم الراحل، مُعددين صفاته الحسنة ومواقفه التي لا تنسى معهم، حيث تحوّلت صفحاتهم إلى دفتر عزاء في صديقهم الراحل.