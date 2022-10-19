مصرع طالب صدمته سيارة في المنيا

لقى طالب مصرعه، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، في قرية بني عبيد، التابعة لمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب دهسته سيارة بأبوقرقاص

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بمصرع طالب صدمته سيارة «قلاب» تابعة للوحدة المحلية لقرية بني عبيد.

السيارة صدمت الطالب أثناء عبوره الطريق

بانتقال رجال فرع هيئة الإسعاف والأمن والبحث الجنائي، والفحص تبين أن السيارة رقم (1948 ن و ج)، وصدمت «عبدالرحمن-م-ح» 10 سنوات، طالب، أمام مدخل القرية، أثناء عبوره الطريق ونتج عن ذلك وفاته، وجرى نقل جثته لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة وقائدها «أيمن-ع» تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.