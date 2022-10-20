انطلاق العرض المسرحي «أنستونا» اليوم.. أولى تجارب دنيا سمير غانم

ينطلق اليوم العرض المسرحي «أنستونا»، مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر، وهو أولى تجارب الفنانة دنيا سمير غانم المسرحية.

مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

والمسرحية تضم 5 أغانٍ، ستقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

كواليس الاستعدادات للعرض المسرحي

تدربت الفنانة دنيا سمير غانم على بعض الاستعراضات والأغاني قبل انطلاق العرض بأشهر عدة، تحت إشراف المخرج خالد جلال.

وحرصت الفنانة ميرفت أمين علي دعم دنيا ومساندتها، بزيارتها في كواليس العرض المسرحي، وفي أثناء إجراء البروفات النهائية للعرض.

وحينها نشرت دنيا صورة تجمعها بالفنانة ميرفت أمين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «مامتي وحبيبة مامتي».

تذاكر مسرحية أنستونا

وجرى طرح تذاكر العرض المسرحي على 5 فئات؛ الأولى قيمتها 250 جنيها، والأخرى 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والرابعة 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.

وأعلن المخرج خالد خلال منذ أيام، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، نفاد تذاكر العرض المسرحي «أنستونا»، للفنانة دنيا سمير غانم، وجرى فتح حجز عروض شهر من الآن.