خبير: 350 مليار جنيه عائد استثمارات الرمال السوداء بالبرلس خلال 30 عامًا

كشف الدكتور عبدالله علام، وعميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جمعية الجغرافيين، أن سواحل البرلس بطول 118 كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط تضم كمية كبيرة من الرمال السوداء تقدر بنحو 200 مليون متر مكعب، وبحجم ثروة هائلة لتلك المعادن الثقيلة والتي تقدر بنحو 350 مليار جنيه كعائد اقتصادي كبير خلال الـ 30 عامًا المقبلة.

350 مليار جنيه ثروة الرمال السوداء بكفر الشيخ

وأشار «علام»، في تصريح لـ «الوطن»، أن عائد الرمال السوداء من خلال إنشاء مصانع الرمال الجديدة بأرض ملاحة منسي، بمركز بلطيم، بالمحافظة خلال 30 عامًا مقبلة يقدر بنحو 350 مليار جنيه من عوائد المشروع العملاق، قابلة للزيادة لما تحتويه من عناصر معدنية ثقيلة نفيسة تنافس الذهب الخالص بل تفوقه من حيث السعر، وذلك بمعدل استثمارات في العام الواحد مستقبلا تتخطي 12 مليار جنيه كعوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

أكبر احتياطي للرمال السوداء في العالم

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر احتياطي عالمي للرمال السوداء المنتشرة على سواحل محافظات الدلتا، وكذلك عدد من المواقع بالصحراء الغربية، مشيراً إلى أن الدول التي تنافس مصر في استخدام الرمال السوداء تضم كلاً من «الهند، واستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل».