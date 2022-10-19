اقتصاديون: «الرمال السوداء» كنز يدعم الاستثمار.. والعوائد 2 مليار دولار سنويا

قال خبراء لـ«الوطن»، إن الرمال السوداء تدخل فى العديد من الصناعات المهمة منها البويات ومعدن الزركون المستخدم فى صناعة السيراميك والوقود النووى، والمجنيتايم المستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول والمعادن المستخدمة فى صناعة هياكل الطائرات والسفن، والإلكترونيات.

وقال المهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن عمل الدولة فى الوقت الحالى على استخدام والاستفادة من الرمال السوداء جاء عقب الكثير من الدراسات التى أجريت على المشروع للتأكد من وجود قيمة مضافة له ووجود كميات اقتصادية كبيرة.

«طعيمة»: قيمة مضافة كبيرة

وأضاف «طعيمة» أن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع الرمال السوداء تأكيد واضح على نجاح الدراسات التى أجريت، مشيراً إلى أنه وفق الدراسات والبيانات والتصويرات فإن مصر لديها كميات كبيرة من الرمال السوداء التى يمكن استغلالها.

وأوضح أن الرمال السوداء يمكن أن تدخل فى الكثير من الصناعات مثل الزجاج وبعض المواد الخاصة بتصنيع أنابيب البترول، ويوجد بها بعض المواد النووية، كما تستخدم فى الكثير من الصناعات الأخرى التى تضيف قيمة مضافة بتصنيعها.

«هديب»: فرص عمل للشباب

وقال مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية، إن الرمال السوداء تحتوى بعد تحليلها على 41 معدناً، مشيراً إلى أن استخداماتها متعددة، واستغلال الرمال يسهم فى جعل مصر من الدول المصدرة لصناعات مهمة.

وأضاف «هديب» أن الرمال السوداء تستخدم فى مكونات صناعات مهمة، منها البويات والسيراميك والمجنيتايم المستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول والمعادن المستخدمة فى صناعة هياكل الطائرات والسفن، وصناعة الإلكترونيات. وأشار إلى أن الدول مهتمة بهذا المشروع حيث قامت بتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، ومصنع فى البرلس بالاشتراك مع الصين لخبرتها الكبيرة فى فصل المعادن من الرمال السوداء، موضحاً أن هذه المشروعات ذات عائد اقتصادى كبير وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب، واهتمام الدولة بهذه المشروعات يعطيها الفرصة لجنى 2 مليار دولار سنوياً من الرمال السوداء الموجودة فى البلاد بكميات كبيرة.

من جانبه قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة مهتمة بتنمية كافة المحافظات والبحث عن أفضل الموارد واستغلالها لتوفير فرص عمل وتقوية الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشروعات التى تقوم بها الدولة حالياً غير مسبوقة فى التاريخ، بما فيها المشروع القومى للرمال السوداء ذو العائد الاقتصادى الجديد.

وأشار «السيد» إلى أن مساحة مصر المأهولة لأول مرة منذ مئات السنين تتحرك من 7% ووصلت 12% فى معجزة تحققت فى 7 سنوات بفضل مجموعة من المشروعات القومية والتطوير والتحديث فى كافة القطاعات من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والمشروع القومى للطرق وربط سيناء بالدلتا بـ4 أنفاق ومشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية، وغيرها من المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة حالياً بما فيها المشروع القومى الرمال السوداء.

وتابع أنه فى ظل الجمهورية الجديدة، أصبحت لدينا تحديات كبيرة تم تحويلها إلى فرص تنموية واعدة، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالاقتصاد والحماية الاجتماعية وتوطين التكنولوجيا ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة فى كل القطاعات.