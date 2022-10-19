«حماة الوطن»: مشروع الرمال السوداء نقلة نوعية في التنمية الشاملة

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي بافتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء بالبرلس في كفر الشيخ، والذي يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، ويساهم بشكل كبير في عملية التنمية الشاملة.

مصنع الرمال السوداء الأحدث من نوعه

أضاف أن مصنع الرمال السوداء الأحدث من نوعه في العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وإضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الدولة المصرية إلى استغلالها والاستفادة من مواردها الطبيعية.

وأكد أن افتتاح الرئيس السيسي مشروع الرمال السوداء خطوة إيجابية في توطين الصناعة لزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص عمل وزيادة في حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلية.

عوائد مصنع الرمال السوداء

وأشار إلى أن مصر ستحقق استفادة كبرى من مشروع الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخلصة منها، ثم تحويلها إلى منتجات لمختلف الصناعات، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.

وأضاف أن العالم يشهد أزمة اقتصادية مؤخرا بزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في العديد من الصناعات، موضحا أن إقامة مثل هذا المشروع يدفعنا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يخفض فاتورة الاستيراد ويحقق تراجعا في أسعار المنتجات وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.