مراحل عصر الزيتون على البارد بجنوب سيناء.. قيمته الغذائية عالية ودون حموضة

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عملية عصر الزيتون داخل المزرعة الاسترشادية بطور سيناء، تمهيدًا لبيع زيت الزيتون الخام في منافذ الزراعة بأسعار أقل من السوق.

الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، قال لـ"الوطن"، إن المزرعة هي استرشادية تابعة لمديرية الزراعة، أنشئت عام 1995 لعصر الزيتون الموجود في مزارع مدينة الطور.

300 كيلو في اليوم

أوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن طاقة معصرة زيت الزيتون 300 كيلو في اليوم، وهي معصرة على البارد أي لا تستخدم مياه ساخنة لاستخراج الزيت، بل تستخدم المياه العادية من الحنفية في عملية فصل الزيت عن المياه؛ ما يعطي زيت الزيتون قيمة غذائية عالية، مع انخفاض نسبة الحموضة لأقل درجة.

خطوات عصر زيت الزيتون

أكد "شطا"، أن عملية عصر زيت الزيتون تمر بمراحل مختلفة تبدأ من عملية اختيار الزيتون الذي يناسب العصر؛ لارتفاع نسبة الزيتون في الثمرة، موضحاً أن مراحل العصر داخل المعصرة هي:

１- فرز الزيتون وفصل الأوراق والأغصان عن الثمرة.

２- غسل الزيتون بعد تنقيته من الشوائب.

３- طحن أو عجن أو تكسير الزيتون داخل كسارة.

４- وضع عجين الزيتون بعد الطحن على أبراش من الخوص على شكل دائرة.

５- كبس الأبراش بواسطة مكبس ضخم لاستخراج الزيت والمياه من العجين.

６- عملية فصل الزيت، إذ يوضع الزيت المستخرج من الكيس في أواني ألومنيوم ويتم ضخ مياه من أسفل الأواني حتى يطفو الزيت على سطح المياه بسبب كثافته، ومن ثم خروج زيت الزيتون الخام.