بشاير الخير بجنوب سيناء.. بدء موسم عصر الزيتون وباكورة الإنتاج «500 كيلو»

أعلن الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بدء موسم عصر الزيتون في المحافظة، والذي يستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أنه جرى إخطار المزارعين على مستوى المحافظة، ببدء موسم العصر، وتجهيز المعاصر لاستقبال الزيتون.

وقال «شطا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المحافظة بها معصرتين لعصر زيت الزيتون، الأولى في مزرعة الدواجن بطور سيناء تابعة لمديرية الزراعة، والأخرى بمدينة رأس سدر.

24 الف فدان زيتون

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنّ إنتاجية فدان الزيتون هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تتراوح بين 1.5 إلى 2 طن للفدان الواحد، موضحًا أن المساحة المنزرعة هذا العام، تصل نحو 24 ألف فدان، معظمها في الطور ورأس سدر.

وتابع أنه جرى عصر أول باكورة إنتاج زيت الزيتون في معصرة الطور، وبلغ إجمالي الزيت المعصور ما يقرب من 500 كيلو جرام، لافتًا إلى أنّ هذا الزيت من أجود أنواع الزيوت في العالم، لانخفاض نسبة الحموضة، ويصل سعر الكيلو منه إلى 200 جنيه.

80 قرش لعصر كيلو الزيتون

وحول تكلفة عصر زيت الزيتون، أوضح فريج عيد رئيس مجلس إدارة الجمعيات الزراعية المركزية علي مستوي المحافظة، أنّ سعر عصر كيلو الزيتون بالمعصرة 80 قرش فقط، لافتًا إلى أن معصرة الزيتون برأس سدر، تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بأبو صويرة،، موضحًا أنه يُجري صيانة وتطهير المعصرة باستمرار قبل وبعد موسم العصر، لضمان الحصول على أجود أنواع الزيت.

وأكد «فريج» لـ«الوطن» أنّ تكلفة عصر كيلو الزيتون والمقدرة بـ 80 قرش، هي تكلفة المعدات والكهرباء فقط، مشيرًا إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية بقرية أبو صويرة خدمية بالدرجة الأولى، ولا تهدف إلى الربح وإنما تخفيف العبء على المزارعين.