خبيرة تجميل تضع روشتة لمنع تساقط الشعر في الخريف.. زيت الزيتون كلمة السر

في فصل الخريف، يزداد تساقط شعر عند بعض السيدات، ويصيبهن بقلق وتوتر طوال الوقت، إذ تنشط الحالة خلال أوقات معينة منها، لوجود عوامل عدة منها جفاف فروة الرأس وعدم تناول مياه، بحسب تصريحات أمنية طاهر خبيرة التجميل، خلال حديثها مع شيرين عفت ونهى عبد العزيز في برنامج «السفيرة عزيزة».

استخدام بعض الطرق التي تؤدي لترطيب الشعر

ولعلاج تساقط الشعر، نصحت خبيرة التجميل باستخدام بعض الطرق التي تؤدي لترطيب الشعر في فصل الخريف، مثل عمل مساج لفروة الراس باليد أو بفرشاة خشبية، ويفضل وضعها في زيت زيتون.

استخدام بعض الأعشاب

وتابعت: «ينصح باستخدام بعض الأعشاب مثل ديل الحصان ووضعها في ماء مقطر واستخدامها بعد ذلك في الفراغات الموجودة في الشعر، وأيضا من الممكن استخدام خليط من زيت حبة البركة وزيت الروز ماي وزيت الريحان وزيت اليقطين بوضع ملعقتين من كل نوع معا، بالإضافة إلى معلقة من البن ونستخدم الخليط كحمام زيت للشعر لإيقاف التساقط وتغذية الشعر».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين ، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر.