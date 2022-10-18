محافظ شمال سيناء يستعرض جهود توزيع شتلات الزيتون على المزارعين

استعرض اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لمد المزارعين بشتلات زيتون.

تثمين دور الجمعيات ورجال الأعمال

وقال «شوشة»، في تصريحات له خلال اجتماع الجهاز التنفيذي للمحافظة بديوان عام محافظة شمال سيناء، إنه يثمن ما يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الخيرية من أدوار لإعادة المناطق البور في الشيخ زويد ورفح وجنوب وشرق العريش إلى واحة خضراء.

وأضاف «شوشة»، أن الطريق مفتوح أمام الجميع ليقدم المساعدة التى تتوافق مع إمكاناته، مشيرا إلى أن أهالى تلك المناطق على دراية كاملة بنوعية الثمار وموعدها والخضروات.

إعادة زراعة الزيتون لسيناء

وكان أحد رجال الأعمال السيناويين التقى محافظ شمال سيناء، وعرض عليه فكرة توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المزارعين، على أن يتم توزيعها بالتعاون مع الإدرات الزراعية ومجالس المدن، وتتم متابعتها بلجان من المحافظ، وأطلق عليها حملة «إعادة زراعة الزيتون لسيناء».

ولاقت الفكرة استحسان المحافظ والجهاز التنفيذي للمحافظة، وبدوره أصدر تعليمات بالعمل على مساعدة رجال الأعمال والجمعيات، في توصيل المساعدات الزراعية لمستحقيها من المزارعين، وكذلك توصيل الشتلات لجميع المناطق جنوب وغرب الشيخ زويد، وأيضا جنوب وشرق مدينة العريش.