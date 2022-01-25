أحمد موسى: إصابتي بكورونا كانت وراء تغيبي عن تقديم «على مسئوليتي»

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الأيام القليلة الماضية، وهي كانت السبب وراء تغيبه عن الشاشة، قائلا إنه مر بأيام صعبة للغاية، «مريت بأيام صعبة لكن الله كريم»، مشيرا إلى أنه شعر على الهواء بدور برد، كما أنه تواصل بوزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتم إرسال لجنة لأخذ عينات من العاملين بالقناة، وكانت النتيجة سلبية.

تعاملت مع المرض بجدية من أول لحظة

أضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه استكمل العمل، وعند العودة إلى المنزل شعر برعشة، وشعر بأعراض كورونا، وتعامل مع الأمر بجدية من أول لحظة، موضحًا أنه أجرى مسحة مرة ثانية، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا، واتبع بروتوكول وزارة الصحة المصرية، ولم يكن هناك أي مضاعفات خلال إصابته بكورونا، وحصل على الاستشارة من الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأوضح الإعلامي، أن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كانوا يتابعون حالته الصحية وحصوله على البروتوكول العلاجي، متقدمًا بالشكر إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على متابعة حالته خلال فترة كورونا.

موقف زوجته بعد إصابته بالفيروس

أضاف موسى، أنه حصل على ثلاث جرعات من اللقاح، «ده اللي حماني بالإضافة إلى كرم ربنا الأول والأخير، اللقاح بيمنعك من الدخول بالمستشفيات، وأي حد عنده دور برد يعتبره كورونا، أتمنى من الجميع الالتزام بارتداء الكمامة»، موجهًا الشكر إلى زوجته: «كانت تصلي الفجر والدعاء طول الوقت لمتابعتها لي، ووقوفها بجانبي خلال فترة المرض وكانت تعطيني الأدوية، وكل حاجة في مواعيدها وشالتني ربنا يحفظها، كانت ونعم الزوجة، كنت قلقان عليها وعلى أبنائي وحفيدي».