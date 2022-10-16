أحمد موسى عن «القاهرة الإخبارية»: سيكون لها شأن كبير

هنأ الإعلامي أحمد موسى، قناة القاهرة الإخبارية التي ينطلق بثها تزامنا مع قمة المناخ، مؤكدًا أنها قناة مصرية عربية إفريقية دولية تعمل على تغطية الأنباء حول العالم.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن انطلاق هذه القناة يأتي في توقيت مهم، مضيفًا: «إحنا كمصريين بنكون سعداء لما يكون عندنا قناة دولية تتعلق بالشأن العربي والإقليمي والإفريقي، ولديها مراسلين في أمريكا وبروكسل وبرلين وفرنسا ولندن».

أحمد موسى يهنئ المتحدة

وهنأ أحمد موسى، الشركة المتحدة لانطلاق القناة، كما هنأ المصريين لبدء بث القناة، مضيفًا: «عندنا ثقة في الشركة المتحدة الإعلامية وزميلنا أحمد الطاهري، بنتكلم على أحداث هتكون موجودة على الهواء عبر هذه القناة التي ستنطلق تزامنًا مع قمة المناخ».

القاهرة الإخبارية تعبر عن جميع المصريين

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه القناة تنافس القنوات الإقليمية والعربية، وسيكون لها شأن كبير جدًا، موجهًا التحية لجميع الزملاء والمراسلين العاملين بهذه القناة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، مؤكدا أن القناة تُعبّر عن جميع المصريين، وسيكون لها تأثير عالمي.