محافظ كفر الشيخ: مشروع الرمال السوداء يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصانع الرمال السوداء، لافتا إلى أن الرمال السوداء موجودة في مصر منذ سنوات طويلة جدًا، لكن لم تكن هناك إرادة لاستغلالها، موضحًا أن المشروع سيحقق فرصا استثمارية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الأمر متاح للجميع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

الإرادة السياسية حولت حلم استغلال الرمال السوداء إلى حقيقة

وأضاف «نور الدين»، أن الإرادة السياسية حولت حلم استغلال الرمال السوداء إلى حقيقة، وأن مشروع الرمال السوداء يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن عددا كبيرا من حجم العمالة في المشروع من أبناء محافظة كفر الشيخ، وأن الدراسات أكدت أن الساحل من أبو قير حتى رفع، متوفر به تركيزات وأعماق مختلفة من الرمال السوداء، فدراسات مشروع الرمال السوداء متواجدة منذ الثلاثينات، لكنها كانت تتطلب إرادة سياسية.

العمق الاحتياطي للرمال السوداء يكفي لحوالي 200 عام

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن العمق الاحتياطي للرمال السوداء يكفي لحوالي 200 عام، كما أن الرمال السوداء تستخدم في الصناعات الدقيقة وصناعة السفن والسيارات والسيراميك، وعدد كبير من أبناء محافظة كفر الشيخ انضموا إلى العمالة، مؤكدا: «بهذا المصنع هيبدأ الخير يتدفق إن شاء الله».