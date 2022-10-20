نائب رئيس «الثروة المعدنية» الأسبق: لدينا احتياطي ضخم من الرمال السوداء

أكد الدكتور عبدالعال عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أنه في بداية عمله كجيولجي عام 1982 كان يقيم الرمال السوداء على شواطئ رمانة وبالوظة بشمال سيناء، مشددا على أنه «احنا عندنا خير كتير قوي، لكن مكنش عندنا الإرادة إن احنا نشتغل، ولما ظهرت الارادة ربنا يبارك خطواتنا ويظهر الخير».

احتياطيات ضخمة للرمال السوداء في مصر

وأوضح «عطية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc» أن دراسات الثروة المعدنية وهيئة المواد النووية تؤكد وجود احتياطيات ضخمة للمعادن في الرمال السوداء على مسافة 400 كيلو متر من الشواطئ من رشيد للبرلس لدمياط ثم شمال سيناء، مؤكدا أن «الخير كثير».

وكشف عن حجم الرمال السوداء في مصر، مشيرًا إلى أن البرلس بها 600 مليون طن رمال سوداء، ورشيد بها 300 مليون طن، وشمال سيناء 300 مليون طن، ودمياط 400 مليون طن.

ولفت نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أنه لم يجر تقييم الرمال السوداء في جنوب مصر وساحل البحر الأحمر وخلف السد العالي في بحيرة ناصر.