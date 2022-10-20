بعد ساعات من فتح باب الحجز.. حفل بهاء سلطان وتامر عاشور «كامل العدد»

يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، وهو الحفل الذي يجمعه بالفنان تامر عاشور، يوم 27 أكتوبر الجاري على مسرح «أبو بكر سالم»، في تمام الساعة التاسعة مساء ويمتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن حجز تذاكر حفل بهاء سلطان وتامر عاشور، رفعت الشركة المنظمة لافتة «كامل العدد»، حيث تم بيع بعض الفئات بالكامل، ولم يتبقى سوى بعض التذاكر في فئة الـ«VIP» وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في موسم الرياض 2022

وتأتي تذاكر حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في 5 فئات، تبدأ بـ290 ريال سعودي وتصل لـ1.650 ريال سعودي وهي كالتالي:

- الفئة الأولى «C» وتبلغ 290 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.500 جنيه مصري.

- الفئة الثانية «B» وتبلغ 390 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2.000 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة «A» وتبلغ 750 ريال سعودي، وهو ما يوازي 4.000 جنيه مصري.

- الفئة الرابعة «VIP» وتبلغ 1.450 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7.500 جنيه مصري.

- الفئة الخامسة «VVIP» وتبلغ 1.650 ريال سعودي، وهو ما يوازي 8.600 جنيه مصري.

شروط حضور حفل بهاء سلطان وتامر عاشور في الرياض

ووضعت الشركة المنظمة للحفل، عدد من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، حيث يمنع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، يحق للجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية مصادرة أي مادة ترى أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.