طقس الغردقة.. تكاثف السحب وانخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار (صور)

شهد طقس الغردقة، اليوم الخميس، تكاثف الغيوم والسحب وانخفاض في درجات الحرارة وهدوء في حركة الرياح والأمواج، مع استقرار في حركة الرحلات البحرية، وذلك في تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية من تكون فرص تشكل السحب الرعدية على عدد من محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد يصاحبها سقوط أمطار.

تحذيرات من سقوط الأمطار

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الشتاء واحتمال سقوط أمطار على المدن والطرق والمناطق الجبلية، محذرة المواطنين حال سقوط الأمطار من لمس أكشاك وأعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية، كما نصحت السائقين على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية والسرعات المقررة والقيادة ببطء خلال سقوط الأمطار.

طقس غير مستقر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس في عدد من محافظات الجمهورية و التأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو قد تؤدى لسقوط الأمطار علي بعض محافظات مصر.