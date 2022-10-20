مرسى علم والغردقة تستقبلان آلاف السائحين على متن 115 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، اليوم الخميس، آلاف السائحين على متن 115 ‪ رحلة قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات البحر الأحمر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 115 ‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 96 رحلة، ومطار مرسى علم 19 رحلة، تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة.

انتعاشة سياحية

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى ارتفاع رحلات الطيران الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم، تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوية.

وأوضح الخبير السياحي لـ«الوطن»، تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، وعلى رأسها السوق الألماني.

وأضاف عثمان بأن الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين يومياً عبر عشرات رحلات الطيران تقل جنسيات من 15 جنسية أجنبية تزامنا مع بداية موسم السياحة الشتوي في أوروبا.