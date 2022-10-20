فيدرا عن العمل مع كريم أبو ذكري بـ«إيجار قديم»: تحس أنك في أيد أمينة

نشر المخرج كريم أبو ذكري، فيديو من لقاء تلفزيوني للفنانة فيدرا، وهي تتحدث عن مسلسلها الجديد «إيجار قديم»، وكواليس العمل مع الأبطال.

وقالت الفنانة فيدرا، خلال لقاء تلفزيوني: «كلنا بنحب بعض في العمل بنحب نضحك، خاصة إن الشغل مع المخرج كريم أبو ذكري ممتع، فهو شخص فاهم الشغل كويس أوي، بحس أني في أيد أمينة».

فيدرا تكشف عن شخصيتها في مسلسل «إيجار قديم»

وتجسد الفنانة فيدرا خلال الأحداث خلاله شخصية كاميليا وهى سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذي يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل، حسبما أكدت في بيان صحفي لها .

فيدرا تنتهي من تصوير نصف مشاهدها

وقد انتهت الفنانة فيدرا، من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل «إيجار قديم»، والمقرر عرضه قريباً، حيث تواصل تصوير أحداث العمل على قدم وساق حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.

معلومات عن مسلسل إيجار قديم

مسلسل «إيجار قديم»، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى القنوات في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.