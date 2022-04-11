أكرم حسني محلل لـ فيدرا في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10

تطورات جديدة شهدها مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10، حيث يظهر بدوي برفقة زوج شقيقته، والذي يشتكي له من أسلوبها السيئ، ثم يقوم بدوي باستدعاء جلجل لمنزله من أجل شغل جديد، فيطلب منه أن يتزوج شقيقته كمحلل بعد أن طلقت من جوزها 3 مرات، فيوافق جلجل، مطالبًا بالحصول على شاحن لإعادة شحن هاتفه الذي فصل.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 10

يجلب جلجل مأذون لكتبه الكتاب، فتظهر الفنانة فيدرا فجأة كضيفة شرف في دور شقيقة بدوي التي يتزوجها جلجل كمحلل، وتعلن أنها يجب أن تتزوج جلجل بشكل شرعي حتى تعود لزوجها بزواج شرعي صحيح.

فينفعل زوجها السابق ويهدد جلجل بالقتل في حين تهدده فيدرا أيضا، ثم ينضم لهم بدوي في تهديده، وفي النهاية يوافق زوجها السابق على قرارها، فتصطحب جلجل معها إلى غرفة النوم.

فيدرا ضيفة شرف مسلسل مكتوب عليا

وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي ساخر، في ظل محاولات جلجل البحث عن شاحن للهاتف، وتحاول سلمى الوصول إليه فلم تتمكن، وفجأة تسقط شيرين «فيدرا» مغشيا عليها.

ويحاول جلجل البحث عن حل، فيصرخ بشدة ويسمعه زوجها السابق وشقيقها فيدخلا عليهما الغرفة ويهدده بالقتل مره أخرى.