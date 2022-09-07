فيدرا تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل «إيجار قديم» مع شريف منير

تبدأ الفنانة فيدرا، تصوير أول مشاهدها بمسلسل «إيجار قديم»، مع شريف منير يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري، وتجسد خلال أحداث العمل شخصية «كاميليا» وهي سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير، الذي يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل «إيجار قديم»

مسلسل «إيجار قديم»، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

فيدرا تنتظر مسلسل مجنون بيك

وتنتظر فيدرا، عرض مسلسل «مجنون بيك» الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصري، آدم الشرقاوي، مريم الخشت، انتصار، مراد مكرم، وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد.

ويعرض لـ فيدرا حالياً مسلسل «وسط البلد»، الذي تقوم ببطولته جمال عبدالناصر، سماح السعيد، سميرة عبدالعزيز، ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفي الدين، شاهيستا سعد، عزوز عادل وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية وتأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد الشعيبي وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحي.

وظهرت «فيدرا»، كضيفة شرف في مسلسل «مكتوب عليا»، مع أكرم حسني في شهر رمضان الماضي، والعمل شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدي، وحنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.