فيدرا تشارك كضيفة شرف في مسلسل «مكتوب عليا» بدراما رمضان 2022

كشفت الفنانة فيدرا عن مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» الذي يخوض به الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني القادم 2022، إذ تظهر كضيفة شرف خلال أحداث العمل الذي يعرض حصريًا على شاشة قنوات DMC.

فيدرا: بحب أدوار ضيف الشرف

وأشارت الفنانة فيدرا إنها تحب المشاركة في الأعمال الدرامية كضيفة شرف، خلال لقائها في برنامج «MBC Trending»، قائلة: «أنا بشارك في رمضان كضيف شرف بدور كوميدي في مسلسل مكتوب عليا، وأنا بحب جدًا أعمل ضيف شرف، خصوصا لما يكون عندي عمل كبير واخد كل وقتي، فقوم هربانة منه بمشهد أو لقطة في عمل آخر بجدد وأنا بحب دا جدًا».

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج كريم أبو ذكري، كما يضم عدد كبير من النجوم، وهم أكرم حسني، هنادي مهنا، حنان سليمان، أيتن عامر، عزة لبيب، هلا رشدي، عمرو عبدالجليل، إسماعيل فرغلي، محمود السيسي، محمد طعيمة، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل مكتوب عليا

في إطار من الكوميديا والتشويق يحكي العمل قصة الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية «جلجل» الذي يعمل مدرس موسيقى، وبعد وقوفه مع أحد الفقراء يقوم بالمسح على يده بمادة مسحورة، يجد نفسه وهو نائم مكتوب على جسده كافة الأحداث التي تحدث له على مدار الأيام، في مفارقات كوميدية مع باقي أبطال العمل، حتى يكتب في النهاية على جسده أنه سيقتل.