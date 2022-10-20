رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: انقسام أوروبي حول فرض عقوبات على روسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، عن انقسام داخل الاتحاد الأوربي بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا إزاء استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس»، البريطانية.

وأضاف «برلسكوني» أنه قلق للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا، وبحسب الصحيفة، فإنه لا يستطيع إبداء رأيه الحقيقي الذي وصفه بالكارثة.

بوتين يحكم قبضته على السلطة في روسيا

وذكرت مصادر خاصة للصحيفة مطلعة على الأخبار في روسيا، أن قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة في روسيا لا تزال ثابتة، على الرغم من النكسات العسكرية في أوكرانيا والتعبئة الفاشلة والاقتتال السياسي، لكن البعض قال إن ذلك قد يتغير بسرعة إذا بدأت الهزيمة الكاملة لروسيا في أوكرانيا.

وأضافوا أن الرئيس الروسي أصبح في موقف لا يحسد عليه لأول مرة منذ أكثر من عقدين في السلطة بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا، حيث تم صد قواته في أماكن من قبل كييف، لكن المصادر، بما في ذلك الدبلوماسيين الغربيين، أكدوا أنه لا يوجد تهديد وشيك واضح من دائرته المقربة أو أجهزته العسكرية أو الاستخباراتية على سلطته.

بوتين يأمل في التفاوض بشأن أوكرانيا مع الولايات المتحدة

وبدوره، قال أنتوني برينتون، السفير البريطاني السابق لدى روسيا: «في الوقت الحالي، بوتين معلق هناك»، وأضاف أنه يعتقد أن الزعيم الروسي يأمل في التفاوض بشأن أوكرانيا، ربما مع الأمريكيين، كما يأمل بوتين في أن تتحسن قدرات موسكو المتعثرة في ساحة المعركة على الرغم من النقص في الصواريخ والمعدات القتالية والقوة البشرية.

يذكر أن «بوتين» نجا من العديد من الأزمات المحلية، وواجه أكثر من مرة احتجاجات كبيرة في الشوارع قبل أن يحظر فعليًا أي معارضة حقيقية.