ماذا يعني فرض روسيا «الأحكام العرفية» في مناطق سيطرت عليها؟.. خبير يوضح

كشف الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، كواليس إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض الأحكام العرفية في المناطق التي أعلنت موسكو ضمها لسيادتها، مشيرًا إلى أن ذلك يعني تطبيق قوانين الطوارئ وإعطاء سلطات أكبر لحكام المناطق ولقادة الجيوش والفرق العسكرية، واتخاذ إجراءات لا يمكن اتخاذها في ظل القانون العادي، مثل إجلاء السكان المدنيين، لافتًا إلى أن ذلك بدأ بالفعل في خيرسون.

استخدام السلاح النووي ضد الجيش الأوكراني

وأوضح «سمير» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON» أن الأخطر هو إعلان الكريملين مد المظلة النووية لروسيا على هذه المناطق الأربعة، وانه حال محاولة الجيش الأوكراني السيطرة على هذه المناطق يمكن وقتها استخدام السلاح النووي التكتيكي للحفاظ على هذه المناطق، مشددًا على أن هذا الأمر بدأ يقلق الدول الأوروبية.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن قلق الدول الأوربية من روسيا تترجم في إجراء مناورات عسكرية في بحر «الشمال، والبلطيق»، لافتًا إلى أن بعض الدول مثل رومانيا وأوكرانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزعت أقراص اليود على مواطنيها، مؤكدًا أن أسعار هذه الأقراص زادت أضعافا مضاعفة.