سقوط أمطار خفيفة على أسيوط وإعلان حالة الطوارئ القصوى (صور)

تعرضت قرى ومراكز محافظة أسيوط، لسقوط أمطار خفيفة، فيما غطت السحب الكثيفة السماء، ما تسببت في حجب أشعة الشمس، بينما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى.

الابتعاد عن أعمدة الكهرباء

وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط سقوط الأمطار على قرى ومراكز المحافظة، وحذرت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وأكشاك ومحولات الكهرباء والمناطق القريبة من مخرات السيول، مع أهمية القيادة بحذر على الطرق الصحراوية وأماكن تجمع المياه.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أنحاء المحافظة والمديريات والوحدات المحلية المختلفة، ومتابعة تطهير مخرات السيول، ومنع التعديات، وتطهير الأنفاق، وجاهزية معدات المحافظة، لمواجهة أي أزمات أو كوارث، فضلا عن عقد غرفة عمليات متواصلة على مدار اليوم واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتكليف مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال، وجاهزية مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف لتغطية كل أنحاء المحافظة.