بيرسي تاو يدخل حسابات كولر لخوض مباراة الأهلي وأسوان

يخطط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو، للمشاركة في مباراة أسوان الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى كولر لتجهيز بيرسي تاو، ومحاولة الدفع به في جزء من مباراة أسوان، حتى يكون جاهزا لموقعة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الحالي، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.