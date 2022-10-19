شوبير: 3 نجوم في الأهلي هيعانوا مع كولر.. والمدرب «معندوش عزيز»

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن استعدادات الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، في انطلاقة مشوارهما بمسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي 2022 - 2023، في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب.

وأكّد «شوبير» عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»، أنَّ هناك نجومًا داخل الأهلي سيعانون تحت قيادة مارسيل كولر، موضحًا: «جرى استبعاد الثلاثي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى ميسي، واللاعيبة دي هتعاني مع كولر لو متمرنوش بشكل قوي وإصرار».

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