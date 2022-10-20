رابط حجز دراجة «كايرو بايك».. المشوار بـ«جنيه» وتخفيض اشتراكات الطلبة

يرغب كثير من المواطنين، خاصة الشباب، في استخدام درجات «كايرو بايك» داخل القاهرة، سواء من خلال الحجز والاشتراك في المشروع الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين والشركاء الدوليين، من ميدان التحرير، لتشجيع استخدام الدراجات كوسيلة انتقال آمنة، والحد من التلوث والازدحام فى منطقة وسط البلد.

رابط حجز دراجة كايرو بايك

قالت الدكتورة رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة «هابيتات»، إن المرحلة الأولى للمشروع تنطلق اليوم، وتشمل 26 محطة، ومن المقرر تغطية كل مناطق وسط البلد قريبا، حيث تم تحديد ممرات للدراجات بعدد من شوارعها.

أضافت هداية لـ«الوطن»، أنه يمكن للمواطنين والطلاب حجز دراجات كايرو بايك من خلال فتح الأبليكشن الخاص بالمشروع، وتسجيل الدخول عبر هذا الرابط.

أسعار الحجز والاشتراك

أوضحت مدير برنامج الأمم المتحدة «هابيتات»، أنه بعد مرور 48 ساعة، تصل رسالة التأكيد، ويتم سداد المبلغ المستحق عن قيمة تأجير الدراجة، مؤكدة أن سعر تأجير الساعة بـ«جنيه»، واليوم بـ8 جنيهات واشتراك العام يصل إلى 600 جنيه، لافتة إلى أن هناك خصم خاص للطلاب، إذ تحددت الساعة بنحو 70 قرشا والاشتراك السنوي بـ400 جنيه.