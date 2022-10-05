مزارع في ولاية تكساس الأمريكية يفقد محصوله من القطن بسبب الجفاف

عاش المزارع ريتشارد جاونا طوال حياته في بلدة روبي الصغيرة بولاية تكساس الأمريكية، إذ ساعد والده منذ صغره في مزرعة القطن الخاصة بهم، وبدا من الطبيعي عندما قرر المزارع الأمريكي توسيع أعمال زراعة القطن بعد تخرجه في المدرسة الثانوية.

«تشتهر غرب تكساس بظروفها القاحلة؛ فهي عبارة عن مساحات شاسعة وجافة، وعرضة بشكل طبيعي للجفاف وحرائق الغابات، ومع ذلك، هاجرت عائلة جاونا من المكسيك واستقرت في المجتمع على أمل مستقبل سعيد ودافئ، لكن اتضح أن المستقبل أكثر دفئا وجفافا مما توقعوه»، بحسب موقع «إنسايد كليمات نيوز».

وأضاف الموقع الأمريكي: «تركت موجات الجفاف الشديدة العديد من المجتمعات الزراعية في تكساس، أكبر منتج للقطن في البلاد ، تعاني من ندرة المياه، حيث إن جاونا هو مجرد واحد من العديد من المزارعين الذين يتعين عليهم التعامل مع الظروف القاسية التي تجعل محصول القطن 2022 أقل من نصف ما تم إنتاجه في عام 2021، وفقا لمكتب ولاية تكساس للمزارع، الذي لم يتمكن من حصاد أي قطن هذا العام».

وبحسب دراسة نُشرت في أكتوبر عام 2021 من قبل عالم المناخ بولاية تكساس جون نيلسن جامون، فإن الاحتباس الحراري يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف ويسبب درجات حرارة شديدة في أجزاء من ولاية تكساس.

يعتمد جاونا على مياه الأمطار لمحاصيله وماشيته

لكن تغير المناخ تم تسييسه في الولاية، وهو ما يدعم بشدة صناعة الوقود الأحفوري، وخطة مياه ولاية تكساس التي أجراها مجلس تنمية المياه في تكساس، لا تأخذ في الاعتبار احتمالية حدوث تراجع في المستقبل في توافر المياه بسبب مناخ الاحترار والجفاف.

مع القليل من الري في مقاطعة فيشر، يعتمد جاونا فقط على مياه الأمطار لمحاصيله وماشيته، وعندما لا يكون هناك مطر، يمكن أن تموت المحاصيل ويجب بيع الماشية.

وقال جاونا: «إذا لم يكن لدينا مطر فإننا لا نصنع محصولا، ليس لدينا أي مصدر للمياه»، مشيرا إلى أن كل شخص يعيش في مقاطعة فيشر يتأثر بالجفاف، وهذا وفقا لنظام معلومات الجفاف الوطني المتكامل الذي يعمل بمثابة شبكة مراقبة الجفاف الفيدرالية.

وأضاف جاونا: «المقاطعة بأكملها عطشى، كانت منطقتنا تتساقط من 20 إلى 25 بوصة من الأمطار سنويا، نحن الآن في نطاق 15 إلى 20 بوصة، لقد انخفض كثيرا في الأربعين عامًا التي كنت أعمل فيها بالزراعة، لقد رأيت بالتأكيد حالات الجفاف أصبحت أكثر شيوعا».

توافر المياه في عصر الاحتباس الحراري قضية ملحة

وأصبح توافر المياه في عصر الاحتباس الحراري والجفاف الشديد قضية ملحة في تكساس وحول العالم.

أما جون نيلسن جامون هو واحد من العديد من الباحثين الذين يعملون على تثقيف مخططي المياه والمزارعين حول كيفية تلبية متطلبات الرطوبة في خضم تغير المناخ والنمو السكاني.

وشارك في تأليف دراسة في عام 2020 حول ما يحتاج أصحاب المصلحة إلى معرفته حول مخاطر الجفاف غير المسبوقة في تكساس مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال جامون: «لقد كتبنا الورقة البحثية لتوضيح ما نعرفه علميا عن الجفاف ولتحديد بعض الفجوات المعرفية حتى يمكن إجراء بحث أفضل».

وأشارت الدراسة إلى أن عدم اليقين في توافر المياه في المستقبل كبير، وتكساس مثل عدد من المناطق الأخرى بالعالم تعاني حاليًا من الإجهاد المائي.