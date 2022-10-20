إخلاء سبيل سائق دهس «مشردا» بجوار مقلب قمامة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بإخلاء سبيل سائق على ذمة قضية وفاة شاب أسفل عجلات سيارة حكومية كان يقودها لجمع القمامة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال السائق بعد أن توجه لديوان قسم ثالث الإسماعيلية، وتسليم نفسه فور تأكده من وفاة الشخص في مجمع الاسماعيلية الطبي.

المتوفى كان يرقد وسط القمامة

وقال السائق إنه يعمل في أحد أحياء الإسماعيلية علي سيارة نقل للقمامة، وخلال نقله كمية منها من منطقة الحرفي دهس المتوفى لوجوده في وسط القمامة دون تمييز لمعالمه.

وأضاف أنه يعمل على رفع القمامة والتحرك في هذه المنطقة بشكل دوري، ولم يصادف أبداً وجود أي أشخاص قريبين منها، باعتبارها من أكبر مقالب القمامة في المنطقة.

نقل المتوفى بسيارة إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت الشخص إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، إلا انه توفى فور وصوله المستشفى.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة، وانتداب مفتش الصحة لمعايتنها، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.