أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية اليوم.. كيلو البلطي بـ30 جنيها

شهدت أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية، انخفاضًا ملحوظًا هذا الأسبوع مقارنة بالأشهر الماضية، إذ تراجعت الأسعار مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأنواع المعروضة في أسواق الجملة والتجزئة والمحال التجارية.

وانخفضت أسعار الجمبري والكابوريا والسبيط بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسماك مع توقعات بزيادة الانخفاض في شهري نوفمبر وديسمبر، مع بدء موسم حصاد شركة قناة السويس للاستزارع السمكي.

أسعار الأسماك في الإسماعيلية

وقال محمد حسن تاجر أسماك في سوق الإسماعيلية، إنّ أسعار سمك البلطي انخفضت لتسجل 35 جنيهًا للكيلو فرز أول، و30 جنيهًا للدرجة الثانية، فيما سجل سمك المكرونة الخليجي 45 جنيهًا للكيلو في سعر الجملة، وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي 90 جنيهًا، وسعر المكرونة المجمدة 35 جنيهًا للكيلو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كيلو سمك البربوني بـ65 جنيهًا، فيما سجل البربوني المجمد 30 جنيهًا، بينما سجل كيلو الدنيس 110 جنيهات، في انخفاض ملحوظ عن بداية شهر أكتوبر.

وسعر كيلو البوري سجل 65 جنيهًا، وكيلو بوري البطارخ 85 جنيهًا، فيما شهدت السوق انتشارًا لسمك السهلية الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 90 جنيهًا.

وجاء كيلو سمك القاروص بـ120 جنيهًا للكيلو درجة أولى و90 جنيهًا للكيلو في الدرجة الثانية، فيما سجل كيلو اللوت 70 جنيهًا.

أسعار الجمبري

وقال «حسن» إنّ أسعار الجمبري انخفضت في هذا الأسبوع، لتصل إلى 65 جنيهًا للكيلو في الأنواع صغيرة الحجم التي يطلق عليها «جمبري فراولة»، وبلغ سعر الجمبري الوسط 140 جنيهًا حتى 160 جنيهًا، والحجم الكبير بـ 220 جنيهًا للكيلو.